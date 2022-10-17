На улице Пролетарской в Тамбове водитель не вписался в поворот и снес столб

Водитель врезался в бетонный столб Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя, произошла 16 октября в 13 часов 18 минут в районе дома 196 «А» по улице Пролетарской города Тамбова. 19-летний водитель за рулем «Лада Калина», не вписался в поворот, который есть на этом участке, потерял управление и протаранил столб уличного освещения. Основной удар пришелся на пассажирское место, где находилась 16-летняя спутница водителя.

- Девушку на автомобиле скорой помощи доставили в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

На месте происшествия в течение нескольких часов работали электрики, которые отключили провода от поврежденного столба, его, скорее всего придется заменить.