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Происшествия17 октября 2022 9:27

На улице Пролетарской в Тамбове водитель не вписался в поворот и снес столб

В аварии пострадала 16-летняя девушка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель врезался в бетонный столб

Водитель врезался в бетонный столб

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя, произошла 16 октября в 13 часов 18 минут в районе дома 196 «А» по улице Пролетарской города Тамбова. 19-летний водитель за рулем «Лада Калина», не вписался в поворот, который есть на этом участке, потерял управление и протаранил столб уличного освещения. Основной удар пришелся на пассажирское место, где находилась 16-летняя спутница водителя.

- Девушку на автомобиле скорой помощи доставили в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

На месте происшествия в течение нескольких часов работали электрики, которые отключили провода от поврежденного столба, его, скорее всего придется заменить.

Повреждение на линии уличного освещения устраняли энергетики

Повреждение на линии уличного освещения устраняли энергетики

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА