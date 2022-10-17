Тамбовчан приглашают написать Большой этнографический диктант

Федеральное агентство по делам национальностей проводит VII Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Она приурочена ко Дню народного единства и состоится в период с 3 по 8 ноября, в том числе в онлайн-формате на официальном сайте Большого этнографического диктанта: www.miretno.ru.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 30 вопросов: 20 общефедеральных и 10 с региональной спецификой. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут.

- Подробную информацию об акции можно узнать на сайте: http://www.miretno.tu, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.