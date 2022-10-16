ХК «Тамбов» реабилитировался за домашнее поражение от «Сокола»

По дублю оформили Тимирев и Чернов. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Тамбов» принимал на своем льду ангарский «Ермак». После домашнего поражения по буллитам от красноярского «Сокола» (3:4) «волки» не имели права на вторую осечку кряду. И, к счастью, ее не произошло. Команда Алексея Ваулина уже в первом периоде отправила гостей в легкий нокдаун. Шайба Захара Чернова (5-я) и дубль Александра Тимирева, оформленный на 11-й минуте с интервалом 29 секунд, практически предрешили итоговый успех «Тамбова». И хотя «Ермак» сумел вернуться в игру (на 21-й минуте счет стал 3:2), хозяева льда спокойно довели матч до уверенной победы. На 24-й минуте во второй раз отличился Чернов, на 51-й – Максим Баин, на 57-й – Антон Лазарев. Итог – 6:3 в пользу «волков».

Таким образом, после этой победы «Тамбов» занимает 16-е место с 14-ю очками в активе. В ТОП-3 входят «Югра» из Ханты-Мансийска (26 баллов), тюменский «Рубин» (23) и воскресенский «Химик» (22). Следующий матч – дома с «Омскими крыльями» - наши парни проведут сегодня, 16 октября. Начало в 13:00.