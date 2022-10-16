Тамбовский «Спартак» довел победную серию до трех матчей

Тамбовчане выдали лучший игровой отрезок сезона. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Вчера, 15 октября, в матче 16-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» гостил в Южно-Сахалинске у «Сахалина». После побед над дублем тульского «Арсенала» и липецким «Металлургом» наши парни добились успеха на Дальнем Востоке. Уже к исходу получаса игры гости комфортно себя чувствовали – дубль оформил Роман Жеребятьев (5-я, 30-я). Во втором тайме хозяева отыграли один мяч (Иван Яковлев, 53-я), но на большее их не хватило. Итог – 2:1 в пользу спартаковцев.

Любопытная деталь: за 13 матчей при Игоре Неучеве тамбовчане одержали две победы (без учета Кубка). А в трех встречах при работе нового тренера Сергея Рыжикова «волки» неизменно выигрывают.

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило брянское «Динамо» (36 очков). Далее располагаются курский «Авангард» и московский «Сахалинец» (по 30). Тамбовчане занимают девятое место с 18-ю очками. В 17-м туре, 19 октября, наши футболисты сыграют в Москве с местным «Сахалинцем» (третье место, 30 очков).