Аферисты звонят тамбовчанам под видом следователей

В СУ СКР по Тамбовской области поступают обращения от жителей региона о попытках совершения в отношении них мошеннических действий.

Людям поступают звонки от лиц, представляющихся сотрудниками следственного управления. Неизвестные используют технологии, позволяющие скрывать их истинные номера. Во время звонка отражаются номера телефонов, закрепленных за следственным управлением (чаще всего номер +74752710250). Звонившие, как правило, сообщают о расследовании уголовных дел, связанных с хищением денежных средств с банковских карт, настаивают на общении граждан с сотрудниками банков и предоставлении им необходимых сведений в телефонном режиме. При этом, предложения граждан о личном посещении следственного управления и сообщении нужной информации звонившие категорически отклоняют.

- Подобные звонки являются проявлением мошенничества, в связи с чем гражданам, особенно пожилого возраста, необходимо проявлять бдительность и при их поступлении ни в коем случае не сообщать по телефону свои персональные данные и информацию о банковских счетах и картах, - говорят в СУ СКР по Тамбовской области. - Кроме этого, сразу после поступления сомнительного звонка следственный орган просит граждан незамедлительно обратиться по телефонам 8 (4752) 71-00-61 либо 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению).