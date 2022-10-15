Мобилизованным тамбовчанам выплатят по 50 тысяч рублей

В Тамбовской области приняли решение о единовременной социальной выплате гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Постановление Правительства области от 14.10.2022 №30 касается всех граждан, кто был мобилизован начиная с 21 сентября. Механизм выплат прорабатывается.

Помимо социального МФЦ за получением информации о выплатах и самих выплаты можно обратиться в центры социального обслуживания по месту жительства в каждом городе и районе области.

- Социальные координаторы сориентируют по всем мерам поддержки в зависимости от жизненной ситуации, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Единый телефон для справок (4752) 78-60-60.