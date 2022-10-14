Тамбовские хоккеисты одержали первую гостевую победу в НМХЛ-2022/23

15 октября мичуринцы проведут в Нововоронеже повторный матч. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 14 октября, в Нововоронеже местный «Протон» принимал МХК «Тамбов» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. Уже к середине матча гости сняли все вопросы о его победителе. Поочередно хозяев огорчили Климкин (9-я), Табачков (18-я и 27-я) и Юшков (27-я). Добившись перевеса в четыре шайбы, «волчата» успокоились. Фарм-клуб воронежского «Бурана» смог уйти от «сухого» поражения (Боярченков, 35-я, Давлетов, 57-я), но на исходе встречи это никак не отразилось. 4:2 – в пользу МХК «Тамбов». Это первая гостевая победа наших парней в текущем сезоне.

После сегодняшнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (14) и «Тамбов» (12). Теперь завтра, 15 октября, мичуринцы проведут в Нововоронеже повторный матч. Начало в 17:00.