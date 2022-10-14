Тамбовские «волки» проиграли чемпиону баскетбольной Суперлиги

С такой горячей поддержкой "волки" должны обязательно прибавить. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 14 октября, в СТЦ «Тамбов» местные баскетболисты встречались с «Уралмашем» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги. Календарь явно не радует дебютантов турнира. После игры с бронзовым призером прошлого розыгрыша «Темпом-СУМЗ-УГМК» из Ревды наши парни выясняли отношения с прошлогодним чемпионом. Тамбовчан хватило на первую четверть (они умудрились ее выиграть 22:20), а затем гости начали уходить в отрыв. Естественно, перевес гостей оказался внушительным – 97:77. Самыми результативными игроками в составе «волков» стали Никита Иванов (13 очков) и Владислав Бобровских (10).

После сегодняшней игры «Тамбов» располагается на 12-м месте с двумя очками. Лидируют «Уралмаш», «Темп-СУМЗ-УГМК», подмосковные «Химки» и «Динамо» из Владивостока. У них по четыре балла. Также без осечек идет столичная «Руна», но она провела всего один матч. Теперь 19 октября тамбовчане примут дома дубль питерского «Зенита». Начало игры в 19:00.