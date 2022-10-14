На севере Тамбова проверили состояние пожарных гидрантов

Плановую проверку пожарных гидрантов в северной части Тамбова провели 14 октября сотрудники городского комитета по управлению муниципальным имуществом совместно с представителями водоканала и регионального управления МЧС.

Пожарный гидрант - это устройство на водопроводной сети, откуда берут воду при тушении пожара. На территории города расположено более 1108 таких устройств. В процессе эксплуатации устройства могут выходить из строя. Для того, чтобы вовремя выявить и устранить неисправностей, дважды в год - весной и осенью - проводится проверка их технического состояния.

По словам консультанта комитета по управлению муниципальным имуществом Дарьи Кулешовой, как показывает практика, в ходе проверок обнаруживается около 5 процентов неработающих гидрантов. На устранение неисправности отводятся сутки. Обязанность по обеспечению надежной и бесперебойной работы гидрантов возложена на ООО «РКС-Тамбов».

- Проведенное сегодня техническое обследование и гидравлические испытания устройств показали, что гидранты находятся в исправном состоянии, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - По результатам проверки нарушений не выявлено.