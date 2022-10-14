Двое тамбовчан требовали деньги от мужчины, сын которого случайно повредил ноутбук одного из них

В полиции села Пичаево возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Выяснилось, что двое жителей Пичаевского района угрожали насилием 46-летнему мужчине, а также в ходе ссоры и скандала избили его и сломали ему челюсть. Пострадавший обратился за медицинской помощью в больницу, где травму задокументировали. Сотрудники пичаевской полиции опросили травмированного, выявили и опросили двух нападавших. Причина их поведения стал неоплаченный долг сына пострадавшего мужчины перед одним из подозреваемых. В свое время сын по неосторожности повредил ноутбук подозреваемого, тот позже обратился в органы внутренних дел. В суде молодого человека обязали выплатить полную стоимость поврежденного имущества. Какое-то время он погашал долг, а потом прекратил и стал скрываться. Владелец ноутбука долгое время его разыскивал, а потом решил потребовать оставшуюся часть долга у его родителей.

- В настоящее время оба подозреваемых задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Следствие вышло с ходатайством об их аресте, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Ведется следствие.