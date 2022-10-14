Тамбовчанка расправилась с экс-сожителем

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Сосновского района,которую обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

12 августа этого года в квартире дома по улице Красноармейской р.п. Сосновка обнаружили тело 35-летнего мужчины с проникающим ранением грудной клетки. Следствие выяснило, что вечером хозяйка квартиры распивала спиртное в компании знакомых, среди которых был и ее бывший сожитель. В ходе общения экс-супруг стал вспоминать былые обиды и упрекать женщину в том, что она написала на него заявление в правоохранительные органы и из-за этого его привлекли к уголовной ответственности. Разозлившись, хозяйка жилища схватила нож и нанесла ему удар в грудь. От полученного ранения мужчина сразу скончался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.