Житель Московской области выманил у тамбовской пенсионерки 180 тысяч рублей

12 октября сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову задержали 23-летнего жителя Московской области по подозрению в совершении телефонного мошенничества. Жертвой афериста стала 83-летняя пенсионерка из Тамбова. Мошенник сообщил женщине, что ее внучка попала в аварию - сбила человека - и необходимо срочно компенсировать пострадавшей стороне причиненный ущерб. Напуганная женщина передала прибывшему за деньгами курьеру – задержанному жителю Подмосковья – 180 тысяч рублей.

- В следственном управлении УМВД России по городу Тамбову возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос об аресте подозреваемого. Изъятые деньги в ближайшее время будут возвращены хозяйке.