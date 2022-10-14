В Тамбове пройдет Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

16 октября в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» пройдет Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Соревнования подобного формата область принимает во второй раз. Турнир объединит дзюдоистов из разных регионов страны. Заявки уже подали более 10 команд.

В гости к тамбовским спортсменам приедут сильнейшие спортсмены из Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Курганской, Ленинградской, Московской, Челябинской областей, республики Дагестан и других регионов.

Тамбовскую область представят воспитанники спортивно-адаптивной школы. Под флагом региона в весовой категории до 73 килограммов выступят Виктор Устратов и Константин Чернышов.

- К соревнованиям спортсмены готовятся под руководством тренера Александра Альбицкого, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.