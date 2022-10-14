Тамбовчанки смогут пройти диагностику рака груди

В поликлинике № 5 города Тамбова пройдёт акция по раннему выявлению рака груди у женщин. Диагностику проведут 15 октября в Центре амбулаторной онкологической помощи.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы. По данным Фонда профилактики рака, при выявлении этого заболевания на ранней стадии выздоравливают до 94% женщин.

Тамбовчанки младше 39 лет смогут сделать УЗИ молочных желез, а старше – маммографию. Кроме того, женщинам предложат обследование в смотровом кабинете и консультацию онколога.

- Записаться на приём можно по телефону 8 (4752) 56-05-22, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.