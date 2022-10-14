В Тамбове «умные остановки» меняют на обычные

В областном центре приступили к монтажу остановочных павильонов в местах, где раньше располагались так называемые «умные остановки». Практически одномоментно они были убраны с городской территории по решению владельца - Сбербанка России.

Всего замене подлежит 12 павильонов: «Автовокзал «Тамбов» (ул.Киквидзе) и «Завод «Аппарат» (б.Энтузиастов) по нечетным сторонам, «Шлихтера» (ул.Мичуриснкая), «Сенько» (ул.Сенько), «Северо-Западная» и «Чичерина» (ул.Чичерина), «Дом печати» (ш. Моршанское), «Областная больница» (ул.Московская), «Больница №3» (ул.К.Маркса), «Московская» (ул.К.Маркса), «Бастионная» (ул.Авиационная) и «Автовокзал «Северный» (ул.Мичуринская») по четным сторонам. По последнему адресу павильон уже установлен, к монтажу еще трех приступят на следующей неделе. Все остановочные пункты планируют оборудовать в максимально сжатые сроки.

- В общей сложности в Тамбове было демонтировано 13 «умных остановок», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Одна из них стояла в районе нефтебазы на улице Астраханской. Здесь ранее располагалась автобусная остановка, но потом была перенесена в другое место, поэтому замены павильона не требуется.