Многодетные семьи Мичуринска могут бесплатно ходить в бассейн

Плавательный бассейн «Дельфин» в микрорайоне Кочетовка-5 Мичуринска приглашает на бесплатное плавание многодетные семьи Мичуринска и районов.

- Услуга доступна для всех членов многодетной семьи (родителей и детей) и не имеет ограничений по числу посещений, - сообщает пресс-служба мэрии наукограда.

Часы свободного плавания в бассейне - ежедневно с 10:00 до 22:00.

Перечень документов для оформления абонемента:

- Паспорт многодетной матери (отца);

- Справка о регистрации в базе данных "Многодетные семьи" (орган социальной поддержки);

- Удостоверение многодетной матери (отца);

- Свидетельство о рождении детей;

- Заявление на выдачу абонемента (заполняется в администрации ФОКа);

- Справка от педиатра для детей;

- Флюорография для взрослых.

По вопросам оформления абонементов звонить по номерам: 8(960)-661-75-47, 8(980)-671-71-01, 8(47545)3-56-48.