Многодетные семьи Мичуринска могут бесплатно ходить в бассейн

Плавательный бассейн «Дельфин» в микрорайоне Кочетовка-5 Мичуринска приглашает на бесплатное плавание многодетные семьи Мичуринска и районов.
- Услуга доступна для всех членов многодетной семьи (родителей и детей) и не имеет ограничений по числу посещений, - сообщает пресс-служба мэрии наукограда.
Часы свободного плавания в бассейне - ежедневно с 10:00 до 22:00.
Перечень документов для оформления абонемента:
- Паспорт многодетной матери (отца);
- Справка о регистрации в базе данных "Многодетные семьи" (орган социальной поддержки);
- Удостоверение многодетной матери (отца);
- Свидетельство о рождении детей;
- Заявление на выдачу абонемента (заполняется в администрации ФОКа);
- Справка от педиатра для детей;
- Флюорография для взрослых.
По вопросам оформления абонементов звонить по номерам: 8(960)-661-75-47, 8(980)-671-71-01, 8(47545)3-56-48.