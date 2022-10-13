В Тамбове суд обязал собственника отремонтировать здание бывшего ДОСААФ

Здание нуждается в ремонте Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Октябрьский районный суд города Тамбова вынес решение, согласно которому собственник объекта культурного наследия регионального значения «Тамбовский работный дом» в течение 18 месяцев обязан выполнить ремонт крыши, кровли, а также установить окна и двери.

- Неисполнение решения суда повлечет взыскание судебной неустойки в пользу управления по государственной охраны объектов культурного наследия области, которое и стало инициатором иска, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Напомним, историческое здание «Тамбовский работный дом» расположено в центре Тамбова на углу улиц Студенецкая и Карла Маркса. Оно было построено в 1898 году. Здесь тогда изготавливали конфетные и торговые коробки, салфетки, полотенца, туфли, ситцевые рубашки, ручки и другой мелкий товар. В советское время в здании размещался аэроклуб (областная оборонная организация) и областной комитет ДОСААФа. Здание было продано в 2014 году для погашения долгов внешним организациям и собственным сотрудникам.