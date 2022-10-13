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Происшествия13 октября 2022 7:48

В Тамбове под колеса машины попала 39-летняя женщина

Пешеход переходила дорогу по «зебре»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщину доставили в больницу

Женщину доставили в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 12 октября в 18 часов 40 минут в районе дома № 44 по улице Карла Маркса города Тамбова. 38-летний мужчина, управляя автомобилем «SKODA RAPID» сбил 39-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал, пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.