Тамбовский полицейский совершил служебный подлог ради номера «777»

В Тамбовской области вынесли приговор сотруднику МОМВД России «Первомайский», которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года владелец нового легкового автомобиля обратился в РЭО ОГИБДД с заявлением о его регистрации. В ходе осуществления регистрационных действий специальной компьютерной программой заявителю определен регистрационный знак, состоящий из трех одинаковых цифр («777»), однако выдан ему был другой. Чтобы оставить «красивый» номер себе сотрудник полиции проделал ряд регистрационных действий от его имени, в том числе сделку по приобретению и продаже другого автомобиля (1977 года выпуска), в результате которых номер с цифрами «777» оказался именно на этом автомобиле, новым собственником которого после продажи стала близкая родственница фигуранта.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.