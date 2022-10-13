В Тамбове задержали наркозакладчика

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбову получили информация о том, что 18-летний местный житель может быть причастен к распространению наркотиков на территории областного центра.

Молодого человека задержали около одного из домов на улице Киквидзе, при личном досмотре у него обнаружили и изъяли порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это «N-метилэфедрон» массой 24,3 грамма.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных средств или их аналогов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Молодому человеку грозит от четырех до восьми лет колонии.