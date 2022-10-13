В Тамбове устанавливают первые камеры у мусорных площадок

12 октября первые камеры установили по улицам Новикова-Прибоя и Сенько. Всего же на этой неделе их будет смонтировано шесть. Видеонаблюдение даст возможность следить в режиме реального времени за наполняемостью и своевременным очищением баков, и фиксировать нарушения санитарного порядка, когда рядом с контейнерной площадкой складируют старые окна, предметы мебели или строительный мусор. Сегодня сотрудники «Спецтехуниверсала» зафиксировали подобный случай. Информация об административном правонарушении уже передана в соответствующие органы.

- Есть определенное количество предпринимателей, которые осуществляют услуги по вывозу мусора строительного после ремонта квартир, крупногабаритных отходов. Но вместо того, чтобы вести этот мусор на утилизацию, на завод Комэк, они находят контейнерные площадки и вываливают этот мусор сюда. Они не сбрасывают его в контейнеры, а выгружают на близлежащую территорию. Соответственно городские службы постоянно убирают этот мусор и вывозят. Это и людские затраты, и эстетичный вид совершенно другой. Доступ к камерам видеонаблюдения мы отдадим структурам администрации города для осуществления контрольной деятельности. Это позволит к этим нерадивым предпринимателям принимать меры определенного административного воздействия, ну, и город будет чище. Потому что в настоящее время огромный объем мусора наше учреждение вывозит вместе с ТСК, в день доходит до 400-500 кубометров, - говорит и.о. директора МБУ «Спецтехуниверсал» Константин Петров.