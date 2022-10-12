Народный почин продолжается: Жители Кирсановского района направил мобилизованным землякам 350 кг мёда

Продукцию бесплатно предоставил неравнодушный житель Кирсановского района Анатолий Ряднов. Он собрал мёд на собственной пасеке и надеется, что продукт принесёт пользу бойцам, особенно сейчас, когда наступили холода.

Анатолий Ряднов, отвечая на вопросы о том, почему он помогает, рассказал о своём дедушке – участнике пяти войн, начиная от Гражданской войны и заканчивая Советско-Японской. За плечами самого пчеловода также армейская служба на Дальнем Востоке.

«Пусть Бог хранит наших ребят! А мы, чем сможем, обязательно поможем!», - говорит Анатолий Ряднов.

Отметим, что на днях жители Кирсановского района отправили в зону проведения СВО более 400 кг овощей, тёплые вещи, лекарства, электрогенераторы, продукты. Такую помощь для бойцов собирают во всех 30 муниципальных образованиях Тамбовской области.

Кроме того, с начала октября у тамбовчан есть возможность поддержать мобилизованных земляков буквально с помощью мобильного телефона. Желающие могут сделать пожертвование в специальный фонд «Развитие Тамбовщины». Все собранные средства направляются на помощь военнослужащим. На данный момент уже собрано 40 млн рублей. Подробности о работе фонда можно узнать по телефону +7(920)484-36-36. Пожертвование же можно сделать с помощью QR-кода и смартфона.