В Тамбове вывезут мусор, осташийся после субботников

В Тамбове продолжается осенний месячник по наведению порядка, чистоты и подготовке городских территорий к зимнему периоду.

Во дворах многоквартирных домов проходят субботники, во время которых тамбовчане убирают листву, приводят в порядок цветники, обрезают деревья и кустарники. Вывоз мусора после субботников, а также уборка контейнерных площадок организованы муниципальным учреждением «Спецтехуниверсал».

В Единой городской центральной диспетчерской службе организована работа по приёму обращений граждан по вопросам наведения порядка. По телефону 72-03-39 с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 можно сообщить о местах несанкционированных свалок или сделать заявку на вывоз мусора после проведенного субботника. Также можно сообщить о дате проведения субботника в комитет благоустройства и охраны окружающей среды по телефону 79-03-76.

- Для выполнения работ по уборке и вывозу мусора с городских территорий задействовано 6 самосвалов, 4 погрузчика, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - С начала октября на полигон вывезено 2768 кубометров мусора.