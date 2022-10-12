На Тамбовщине с начала года нашли 107 фальшивых купюр

С начала года в Тамбовской области из обращения изъяли 107 поддельных российских купюр различного достоинства: одна купюра номиналом 500 рублей, двадцать банкнот номиналом 1 тысяча рублей, двадцать шесть банкнот номиналом 2 тысячи рублей, шестьдесят банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Также обнаружились три купюры американского казначейства: одна банкнота номиналом 50 долларов США и две банкноты номиналом 100 долларов США. В общей сложности, тамбовские полицейские выявили подделок на сумму около четырехсот тысяч рублей.

За первый квартал текущего года по фактам обнаружения и изъятия из обращения поддельных денежных купюр по статье 186 УК РФ возбуждено 76 уголовных дел, в суд направлено 8 уголовных дел. За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

- В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.