Двое тамбовчан получили отсрочки от мобилизации из-за болезни

На заседании рабочей группы по вопросам частичной мобилизации при правительстве области рассмотрели сообщения тамбовчан, касающиеся призыва на военную службу и материальной поддержки семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, которые поступили через портал госуслуг.

У одного из мужчин были проблемы со здоровьем, к тому же он постоянно ухаживал за инвалидом I группы старше 80 лет. Тамбовчанину разъяснили основания для предоставления отсрочки , в результате военкомат признал его годным к военной службе с ограничениями. И предоставил отсрочку до середины января 2023 года. Еще один заявитель из-за заболевания также добился отсрочки до этой даты.

Супруга мобилизованного рассказала о финансовых трудностях семьи в связи с переходом мужа на военную службу. Решено, что семьи таких военнослужащих получат единовременную помощь из регионального бюджета. Кроме того, адресную поддержку окажут семьям с детьми и другими нетрудоспособными или неработающими родственниками, для которых мобилизованный был единственным кормильцем, чтобы обеспечить их всем необходимым, включая оплату жилищно-коммунальных услуг.

- Также разрабатывается комплекс мер поддержки семей мобилизованных граждан в сфере образования, социального обслуживания и других социально значимых направлений, - сообщают в правительстве Тамбовской области.