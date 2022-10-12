Предпринимателю, кторый рассылал тамбовчанам рекламу, похожую на квитанции, грозит штраф в 12 тысяч рублей

В Тамбове получила продолжение история с рекламой службы по поверке счетчиков, которая полностью походила на квитанции. Напомним, ранее в региональное УФАС обратился житель города, который сообщил, что обнаружил в своем почтовом ящике квитанцию на оплату услуг поверки приборов учета газоснабжения. При этом за оказанием такой услуги мужчина не обращался.

В квитанции содержались персональные данные, адрес и номера счета потребителя, что создавало впечатление о необходимости ее оплаты.

В антимонопольной службе установили, что хозяйствующий субъект рассылал жителям Тамбовской области аналогичные квитанции, схожие с платежным документом на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые создавали впечатление, что услуга оказана, и ее необходимо оплатить.

Такие действия участника рынка поверки приборов учета направлены на получение неконкурентных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и запрещены Законом о защите конкуренции.

В августе этого года Тамбовское УФАС России выдало лицу, осуществляющему поверку приборов учета газоснабжения, предупреждение о прекращении признаков недобросовестной конкуренции.

Однако предприниматель не согласился с решением управления, указав, что его действия ни что иное, как один из способов заключить публичный договор.

- В результате неисполнения предупреждения управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, лицу грозит штраф в размере 12 тысяч рублей, -сообщает ведомство.