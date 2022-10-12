В Тамбовской области задержали мужчину, который перевозил партию контрафактного алкоголя и сигарет

Утром 10 октября на территории Жердевка по подозрению в совершении преступления полицейские остановили автомобиль «Газель», за рулем которого находился 42-летний местный житель. При осмотра салона машины оперативники обнаружили несколько ящиков с алкогольной продукцией и табачными изделиями. Водитель не смог ответить, с какой целью и куда он перевозил табак и алкоголь, никаких документов на товар у него не было. Полицейские заподозрили этом незаконную предпринимательской деятельности по торговле продукцией с признаками контрафакта. 40 литров алкогольной продукции и 800 пачек сигарет изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет принято решение.

- Сообщить о фактах торговли товарами с признаками контрафакта можно по телефону доверия 79-09-54, либо телефону дежурной части 799-365 или 02, - напоминают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области