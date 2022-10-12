За месяц в Тамбове устранили больше 750 засоров

С 1 по 30 сентября этого года силами «РКС-Тамбов» на канализационных сетях города устранили 752 засоров разной степени сложности. Аварийная бригада выезжала по таким заявкам до 30 раз в сутки.

В канализационные сети, как выяснилось, порой бросают совершенно неожиданные вещи. За свой почти 30-летний опыт работы старший мастер участка ремонта сетей водоотведения АО «Тамбовские коммунальные системы» Юрий Васильев хорошо помнит такие находки.

– В колодцы сваливают всё подряд. На Бастионной однажды вытаскивали даже детский Велосипед, говорит специалист. - В трубах находим и бруски, и брёвна. А дерево, как известно, разбухает в воде. Хорошо, если всё это проворачивается в трубе. А если нет – приходится трубу вскрывать.

Ущерб системе водоотведения наносят не только жители, но и организации. Например, подрядчики, которые занимаются благоустройством территорий, могут высыпать щебень в колодец. Или же закатать колодец в асфальт, сдвинуть его техникой. Специалисты «РКС-Тамбов» напоминают, канализация – это не мусоропровод. Засор здесь может привести к возникновению серьёзных аварий.