В Тамбовской области смертность в 2,5 раза превысила рождаемость

Тамбовстат опубликовал данные о, так называемом, естественном движении населения в области –это показатели рождаемости и смертности. По данным ведомства, в январе-августе 2022 года в области родились 4,5 тысячи детей, что на 267 младенцев (на 5,6%) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По сравнению с январем-августом 2021 года количество умерших в январе-августе 2022 уменьшилось на 1671 человека (на 12,9%) и составило 11,2 тысячи человек. Таким образом, число умерших превышало число родившихся в 2,5 раза, для сравнения, в январе-августе прошлого года - в 2,7 раза.

Выросла в регионе смертность среди малышей до 1 года. В январе-августе 2021-го таких случаев было 19, в аналогичном периоде 2022 – 21.

В январе-августе 2022 года зарегистрировано 3498 браков и 2520 разводов (в январе[1]августе 2021 года – 3655 браков и 2657 разводов).