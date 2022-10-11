Тамбовские «волки» провели первый в истории матч в баскетбольной Суперлиге

«Тамбов» умудрился выстоять по сумме четырех четвертей (86:86). Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 11 октября, в СТЦ «Тамбов» местные «волки» провели исторический поединок – первый раз сыграли в мужской баскетбольной Суперлиге. Увы, отпраздновать победу хозяевам паркета не удалось, больно силен был соперник. Бронзовый призер прошлого розыгрыша «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) добился успеха в овертайме. «Тамбов» умудрился выстоять по сумме четырех четвертей (86:86), уступая шесть очков по итогам первого игрового отрезка (25:31). Итоговый счет – 99:90 в пользу клуба из райцентра Свердловской области. Самыми результативными минувшим вечером у тамбовчан стали Николай Иванов (20 очков), Андрей Логинов (19) и Роман Баландин (14).

Теперь 14 октября «Русичи» примут дома действующего чемпиона Суперлиги – БК «Уралмаш» (Екатеринбург). Начало игры в 19:00.