Тамбовчанин оформил кредиты по поддельной справке о доходах

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили 33-летнего жителя Тамбова, который оказался причастен к совершению мошеннических действий в сфере кредитования.

Установлено, что мужчина в 2021 году при оформлении кредита в одном из банков области с государственным участием представил поддельную справку о доходах. В результате ему выдали кредиты на общую сумму 2 250 000 рублей, выплачивать которые он не собирался. В региональном УФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

- Решением Октябрьского районного суда г. Тамбова фигуранта признали виновным в совершении этого преступления. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - Приговор вступил в законную силу.