Сотрудники тамбовского ООО «Империал-Строй» не получали зарплату

В прокуратуре Советского района Тамбова после анонимного обращения провели проверку своевременности выплаты зарплаты в ООО «Империал-Строй».

В ходе проверки установлено, что в организации есть долги по выплате зарплаты за июнь этого года перед 10 работниками, за июль перед 9, за август 2022 года перед 8. Общая сумма задолженности составила 431 тысячу рублей.

По выявленным нарушениям прокуратура района в суд направила заявления о вынесении судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы работникам организации.

- В настоящее время заявления рассмотрены, вынесены судебные приказы, которые вступили в законную силу и были направлены на принудительное исполнение в службу судебных приставов, - сообщает прокуратура Тамбовской области.