12 октября в центре Тамбова отключат свет

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», из-за проведения ремонтных работ в среду, 12 октября, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
При проведении работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:
- ул. 3-я Линия, д. 6-25;
- ул. Широкая, д. 10-32;
- ул. Степная, д. 23-68;
- ул. Стрелецкая, д. 1-20;
- пр. Заводской, д. 1-11;
- ул. Заводская, д. 28-51;
- ул. Зеленая, д. 3-12.
На время проведения персоналом Дирекции благоустройства и озеленения ремонтных работ с 9.00 до 16.00:
- ул. Базарная, д. 87-100;
- ул. М.Горького, д. 41-64.