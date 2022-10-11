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Общество11 октября 2022 12:44

12 октября в центре Тамбова отключат свет

Энергетики и сотрудники зеленхоза будут вести работы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», из-за проведения ремонтных работ в среду, 12 октября, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

При проведении работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

- ул. 3-я Линия, д. 6-25;

- ул. Широкая, д. 10-32;

- ул. Степная, д. 23-68;

- ул. Стрелецкая, д. 1-20;

- пр. Заводской, д. 1-11;

- ул. Заводская, д. 28-51;

- ул. Зеленая, д. 3-12.

На время проведения персоналом Дирекции благоустройства и озеленения ремонтных работ с 9.00 до 16.00:

- ул. Базарная, д. 87-100;

- ул. М.Горького, д. 41-64.