В Мичуринске полицейский пойдет под суд за придуманное уголовное дело

Прокурор Мичуринска утвердил обвинительное заключение в отношении полицейского, которого обвиняют в совершении преступлений ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, передача, ношение, перевозка огнестрельного оружия).

По версии следствия, обвиняемый в период с 1 по 10 февраля этого года, работая оперативником в полиции, для улучшения показателей работы и уменьшения объема проводимых мероприятий для выявления преступлений, решил инсценировать преступление.

Он незаконно купил самодельное огнестрельное оружие («поджигной»), которое некоторое время хранил в служебном кабинете. Затем он договорился с ранее судимым жителем г. Мичуринска о том, что тот выступит в роли продавца данного оружия, другое лицо будет покупателем, а факт сбыта оружия снимут на видео.

После этого оперативник составил необходимые документы и направил их следователям. которые возбудили уголовные дела по признакам преступлений (ч. 2 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК РФ). На самом деле они не совершались.

Совершенные оперативником преступления выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области, по материалам которых в отношении полицейского возбудили уголовные дела.

- В ближайшее время в Мичуринском городском суде начнется рассмотрение этого дела, - сообщает прокуратура Тамбовской области.