В Тамбовской области нетрезвый водитель пытался дать полицейскому взятку в 15 тысяч рублей

10 октября сотрудник дорожно-патрульной службы патрулировал участок автодороги Тамбов-Пенза, расположенного в Рассказовском районе и остановил 66-летнего жителя села Нижнеспасское, который управлял машиной будучи пьяным.

Инспектор пригласил его в патрульный автомобиль для оформления протокола по статье 12.8 КоАП РФ, где нарушитель пытался дать ему взятку в 15 тысяч рублей. От вознаграждения полицейский отказался, мужчину задержали и доставили в отдел. Деньги изъяли и приобщили к материалам проверки. На видеорегистраторе запечатлен момент правонарушения.

- Водителя могут привлечь к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Санкция ст. 291 УК РФ «Дача взятки» предусматривает штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.