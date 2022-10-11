Тамбовчанам предлагают посадить дерево и ухаживать за ним

Тамбов присоединяется к всероссийскому экопроекту «Роща, расти!», организованному группой единомышленников из 18 городов страны. Главной идеей стало не только увеличение количества зеленых насаждений в своем городе, но и принятие осознанной ответственности за посаженные деревья.

В Тамбове акция пройдет 15 октября. В результате в Олимпийском парке появятся две аллеи с именными и семейными табличками. Саженцы и таблички предоставляются бесплатно. Главное условие – готовность ухаживать за деревом до его полного взросления.

- Присоединиться к акции может каждый желающий, обратившись к амбассадору экопроекта «Роща, расти!» в Тамбове Ольге Плужниковой по телефону 8(953)121-25-52 или через социальную сеть «ВКонтакте», - сообщает пресс-служба администрации областного центра.