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Происшествия11 октября 2022 7:23

Житель Воронежа воровал видеорегистраторы из автомобилей в Тамбове

48-летний мужчина планировал продать украденное
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В сентябре этого года в полицию поступили сообщения о кражах от автомобилистов, которые парковали свои машины в южной части Тамбова. 10 сентября пропал видерегистратор из автомобиля «Хавал», хозяйка которого живет на Первомайской площади. Выяснилось, что преступник проник в машину через незапертую дверь. Аналогичная кржа произошла в тот же же день на улице Гоголя, где была припаркована иномарка «Киа». Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника - 48-летнего жителя Воронежа. В кражах он сознался.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.