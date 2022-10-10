К Тамбову присоединят шесть населенных пунктов

В Тамбовской области утвердили дорожную карту по присоединению к городу Тамбову трех муниципальных образований Тамбовского района. Речь идет о Цнинском, Бокинском, Покрово-Пригородном сельсоветах, в составе которых шесть населенных пунктов. Принятие соответствующего областного закона ожидается в декабре 2022 года.

До конца этого года будут проведены все необходимые юридические процедуры по расширению границ областного центра. В его состав с сохранением статуса сельских населенных пунктов войдут поселок Строитель, село Бокино, деревня Лужки, поселок Тригуляй, село Покрово-Пригородное, деревня Перикса. Общая численность населения этих территорий - более 30 тысяч человек.

- Увеличится не только территория городского округа, но и численность населения Тамбова - почти до 320 тысяч жителей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.