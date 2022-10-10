Тамбовчанин получил 10 лет колонии за зверское убийство знакомой и попытку подкупить полицейского

10 октября в суде Староюрьевского района вынесли приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя, которого обвиняли в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на дачу взятки в размере (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

По версии следствия и суда, 24 июня этого года около 6 часов утра мужчина пришел домой к своей 36-летней знакомой, где во время конфликта нанёс ей 3 удара деревянным черенком в область головы и 11 ударов ножом по различным частям тела, в том числе в грудную клетку. Женщина погибла на месте от травматического шока и проникающего ранения в сердце.

Другое преступление было совершено им за 6 дней до убийства. Фигурант пытался дать взятку в 1 000 рублей сотруднику ДПС, который выявил факт управления обвиняемым транспортным средством без водительского удостоверения.

- С учетом позиции государственного обвинителя Староюрьевский районный суд назначил виновному по совокупности двух преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.