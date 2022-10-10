В Тамбовской области осудили жителя Воронежа, который ездил с поддельными правами

Представитель прокуратуры Никифоровского района поддержал обвинение в районном суде по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Воронежа, которого обвиняли в совершении преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения).

В суде сторона обвинения доказала, что летом 2018 года фигурант купил у неизвестного за 50 тысяч рублей водительское удостоверение на свое имя. В апреле 2022 года он предъявил его сотруднику ГИБДД, остановившему автомобиль на территории Никифоровского района, и выявившему подделку.

- С учетом мнения государственного обвинителя Никифоровский районный суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор вступил в законную силу.