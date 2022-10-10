Телевизионный мастер украл у тамбовчанки 37 тысяч рублей

В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Тамбову обратилась 83-летняя женщина с заявлением о краже. Пенсионерка пояснила, что в августе к ней приходил мастер, который устанавливал ей приставку цифрового телевидения. Через месяц тамбовчанка обратилась вновь за помощью к незнакомому мужчине, чтобы тот устранил появившиеся помехи в телевизоре. Через некоторое время 83-летняя женщина обнаружила, что из комода исчезли 37 000 рублей.

Полицейские выяснили приметы злоумышленника и установили автомобиль «Лада Приора», на котором он передвигался. На предполагаемого вора составили ориентировку, которую направили всем наружным службам, а автомобиль объявили в федеральный розыск. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции остановили втомобиль белого цвета, после проверки документов по базе ГИБДД оказалось, что машина числится в розыске. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Инжавино. Он является студентом, в свободное от учебы время подрабатывал специалистом по подключению ТВ-приставок.

- Мужчина признался в совершении кражи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.