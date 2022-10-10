В Тамбовском районе потерялся 6-летний мальчик, который отправился с родителями за грибами

Вечером 9 октября в дежурную часть отдела МВД России по Тамбовскому району поступил звонок от родителей, которые сообщили, что в районе села Большая Липовица в лесу во время сбора грибов потерялся их 6-летний сын. Самостоятельные поиски оказались безуспешными.

Руководитель ОМВД России по Тамбовскому району направил в зону поисков группы сотрудников полиции. Кроме этого к розыску привлекли лесников. Три десятка сотрудников полиции из уголовного розыска, службы участковых уполномоченных полиции, подразделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы вместе с лесниками стали прочесывать лес в поисках потерявшегося ребенка. Через полчаса поисков мальчик нашелся. Полицейские вернули сына обеспокоенным родителям. Оказалось, что мальчик какое-то время шел за родителями, потом отвлекся, заблудился и потерялся.

- Полицейские провели с родителями беседу о более внимательном отношении к ребенку, особенно в лесу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.