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Происшествия10 октября 2022 7:33

Тамбовчане украли металл, чтобы сдать его в приемку

Мужчинам грозит до 5 лет колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

7 октября в полицию поступило сообщение о краже металла с территории приусадебного хозяйства, расположенного в селе Подгорное Уваровского района. Воспользовавшись отсутствием хозяин, неизвестные погрузили на украденную садовую тачку лом и увезли его. Сотрудники уголовного розыска установили личности двоих подозреваемых в преступлении – ими оказались двое жителей Уварово 34 и 35 лет. В краже они сознались. Похищенный металлолом общим весом около 160 килограммов мужчины планировали сдать в пункт приема.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновным в таком преступлении грозит до 5 лет колонии.