В Тамбовской области под колесами погибли два человека

Люди погибли после наезда машины и мотоцикла Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области зафиксировали сразу две аварии с участием пешеходов, которые закончились гибелью людей. 7 октября в 1 час 10 минут на 212 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» Тамбовского района, 42-летний мужчина, управляя автомобилем «LADA

212140» наехал на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть справа налево относительно движения машин. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Вторая авария произошла 8 октября в 19 часов 40 минут в районе дома №17 на Рассказовском шоссе города Тамбова. 25-летний мужчина, управляя мотоциклом «SUZUKI GSX-R1000», сбил 70-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте с права налево относительно направления движения мотоцикла.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, на автомобиле скорой помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пешеход скончался на месте аварии до приезда скорой медиков.