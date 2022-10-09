Выставка необычного художника открылась в Тамбове

Выставка необычного художника Александра Стрыгина открылась в Тамбове в культурно-досуговом центре «Мир». У автора тяжелая форма церебрального паралича. Из-за болезнки конечности Александра практически не работают. Но это не помешало ему писать картины.

Сначала тамбовчанин рисовал карандашами и фломастерами, теперь - масляной пастелью и акриловыми красками. Работает художник в разных стилях: живопись, натюрморты, сейчас осваивает графику и абстракционизм.

Молодой художник - сирота. Он живет и творит в Доме социального обслуживания «Уютный дом».

Все желающие могут посетить выставку Александра Стрыгина бесплатно. Она продлится до 27 октября.