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Происшествия9 октября 2022 9:59

Под Тамбовом подростки ответят в суде за избиение двух мужчин

У одного из потерпевших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер
Анна ГРЕБЕНКИНА

Двое 17-летних парней из Мичуринска ответят в суде за избиение мужчин. По версии следствия, вечером 4 июня пьяные подростки шли по улице 7 Ноября в микрорайоне Кочетовка. Там они встретили двух мужчин и попросили у них закурить. Услышав от прохожих, что сигарет нет, обвиняемые накинулись на горожан. В итоге у 59-летнего потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер, а у его 49-летнего знакомого – ушибы мягких тканей.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 116 УК РФ (побои). На период разбирательств один из подростков находился под стражей, второй - под домашним арестом. Сейчас дело направили в суд для рассмотрения по существу.