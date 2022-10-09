Тамбовский «Спартак» впервые в новой истории одержал две победы кряду

Раздевалка "Спартака" после победы в Липецке. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Вчера, 8 октября, в матче 15-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» гостил в Липецке у «Металлурга». После домашней победы над дублем тульского «Арсенала» «волки» добились немыслимого результата в новейшей истории – впервые после возрождения клуба в июле этого года «Спартак» выиграл два матча кряду. Исход встречи в Липецке решил игрок «сталеваров» - Гайдуков срезал мяч в свои ворота, обеспечив три очка тамбовчанам (1:0).

Любопытная деталь: за 13 матчей при Игоре Неучеве спартаковцы одержали две победы (без учета Кубка). Столько же раз «волки» выиграли в двух встречах при работе нового тренера Сергея Рыжикова.

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило брянское «Динамо» (33 очка). Далее располагаются курский «Авангард» (29) и московский «Сахалинец» (27). Тамбовчане занимают девятое место с 15-ю очками. В 16-м туре, 15 октября, наши футболисты сыграют в Южно-Сахалинске с местным «Сахалином» (десятое место, 13 очков). Игра начнется в 7:00 по московскому времени.