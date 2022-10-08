Мичуринский «Тамбов» во второй раз обыграл курский «Сокол»

У "волчат" дубль оформил Иван Климкин. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 7 октября, в Мичуринске на ледовой арене «Темп» местный МХК «Тамбов» принимал курский «Сокол». После победы в первом матче со счетом 6:2 хозяева льда умудрились скопировать итоговые цифры на табло.

Что самое интересное, так это ход матча. Куряне встрепенулись (или огрызнулись в виде заброшенной шайбы) вновь при счете 0:4. У хозяев дубль оформил Иван Климкин (21-я, 1:0, 47-я, 5:1), по разу точными бросками отметились Александр Куликов (21-я, 2:0), Тимофей Смирнов (36-я, 3:0), Егор Верхорубов (44-я, 4:0) и Афанасий Табачков (49-я, 6:1). Итог – 6:2 в пользу МХК «Тамбов».

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (12) и «Тамбов» (десять). Теперь 14 и 15 октября мичуринцы сыграют в Нововоронеже с местным «Протоном».