В тамбовском Госюрбюро можно получить ответы на вопросы по теме мобилизации

Консультационную поддержку мужчин, подпадающих под частичную мобилизацию, а также членов их семей проводят сотрудники Правового департамента Правительства области и регионального Госюрбюро.

Накануне проведено консультирование на территории одной из воинских частей. Несколько человек обратились по поводу увольнения с работы в связи с призывом на военную службу в период военной мобилизации. Было дано разъяснение: работодатель обязан не увольнять сотрудника, а приостановить действие трудового соглашения, чтобы возобновить его, когда тот вернется. При этом выплачиваются положенные отпускные и другие выплаты.

Уволенные сотрудники восстановлены на работе либо по воле работодателя, либо по решению Трудовой инспекции.

Многих присутствующих на встрече интересовал вопрос оплаты кредитов, в том числе ипотеки. Здесь рекомендовано воспользоваться кредитными каникулами. Разъяснены все тонкости этой процедуры. Кому требовалась индивидуальная помощь, все ее получили.

- Задать вопрос по теме мобилизации можно по «горячей линии» 122, через портал госуслуг, социальные сети, включая чат-бот в Телеграм-канале https://t.me/tmb_mob_bot, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.