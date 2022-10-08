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Происшествия8 октября 2022 12:12

Тамбовчанин пытался убить коллегу, который упрекнул его в плохой работе

41-летний мужчина выжил
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 2 октября бригада работников завода по производству замороженных овощей и ягод осуществляла переработку свежих овощей. В процессе деятельности один из работников разозлившись на своего напарника, который сделал ему замечание по поводу низкой интенсивности работы, нанес мужчине находящимся в руках ножом два удара в область грудной клетки. Дальнейшие противоправные действия злоумышленника были пресечены очевидцами. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 41-летний потерпевший остался жив.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СКР по региону.